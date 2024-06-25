25 июня настало время тишины: Вселенная опустошит глупцов — астропрогноз дня

Ведический астролог Татьяна Забелло предупредила читателей Teleprogramma.pro о том, что 25 июня не нужно планировать серьезных и важных дел.

Эти лунные сутки не случайно называются «пустые руки», то есть все, за что вы не возьметесь, будет утекать сквозь пальцы. Особенно те действия, которые связаны с получением. И как бы вы не старались, какие бы материальные, духовные, психические усилия не прикладывали, все равно ничего не выйдет.

И, поскольку бороться с энергией опустошения в этот день бессмысленно, лучше расслабиться и заниматься рутиной и отдыхом. У вас еще будет возможность проявить себя.

Сила «пустых рук» будет активна до 20:45. После чего можно заняться делами.