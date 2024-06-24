25 июня — пустой день, 27-го — нестабильный, 30-го — жизнь наладится: астропрогноз на неделю

Иногда так хочется узнать, что же там, за закрытой дверью! Особенно если эта дверь — в будущее. И мы готовы немного приоткрыть ее для вас благодаря прогнозу ведического астролога Татьяны Забелло специально для читателей Teleprogramma.pro.

Итак, знакомьтесь с астрологическим прогнозом на ближайшие семь дней. Что же ждет нас? Давайте посмотрим.

Понедельник, 24 июня. Символ дня — «ухо». Послушаем, что скажет нам Татьяна Забелло. Астролог рекомендует в первый день недели распространять различную информацию, включая рекламного характера, читать и записывать, активно слушать и изучать, обучаться, работать с рекомендациями.

Вторник, 25 июня. До 20:45 продолжаются лунные сутки «пустые руки». Татьяна Забелло пишет: «Не начинайте важных дел, особенно связанных с получением».

Среда, 26 июня. До 10:35 длится неблагоприятная астрологическая йога. Не рекомендуется начинать важные дела. С 10:35 символ дня — «сто врачей», «сто цветков». Смело в этот день начинайте лечение, что-то модернизируйте, исследуйте, покупайте недвижимость или авто, обучайтесь, рекламируйте, подписывайте договоры, занимайтесь садом. Лучшее время для бизнес-начинаний — с 10:35 до 18:25.

Четверг, 27 июня. Символ дня — «стул без ножки». Татьяна Забелло уверена, что все, сделанное в этот день, не будет стабильным. Тем не менее в этот день полезно будет что-то завершить, избавиться от хлама. Благоприятна работа с механизмами, сельским хозяйством и огнем. Если нужно совершить во благо жесткое действие, то сделайте это.

Пятница, 28 июня. До 14:00 начнут действовать одновременно две неблагоприятные астрологические йоги. С 14:20 слоганом дня становится «удачный шаг». В это время благоприятны: коллективная деятельность, начало лечения, закладка фундамента, покупка жилья, брак, образование, зачатие, финансовые операции, искусство, переезд в новый дом. Неблагоприятно принимать решения и брать или давать в долг.

Суббота, 29 июня. Символ дня — «две рыбы». Татьяна Забелло утверждает, что этот символ в сочетании с субботой дает неблагоприятный результат. Поэтому астролог не рекомендует начинать важные дела. Лучше провести день в медитации, служении или с семьей.

Воскресенье, 30 июня. Символ дня — «лошадь». Если вы запланировали в этот день путешествие, то вы нашли лучшее время, оно будет счастливым! Также удачными будут: покупка автомобиля и прочие покупки, а также деятельность, связанная с продажей чего-либо, оздоровительные и омолаживающие процедуры, учеба, ремонт. Желательно начинать важные дела с 13:45 до 20:50.