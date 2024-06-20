20 июня — день летнего солнцестояния: наши желания автоматически сбываются

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала корреспонденту сайта Teleprogramma.pro, что 20 июня — это день летнего солнцестояния, очень сильный по энергетике.

Астролог рекомендовала загадывать желания (сила Солнца поможет в осуществлении) и собирать растения (считается, что в этот день они накапливают максимум полезных веществ).

«Очень хорошо побыть на природе, на солнышке, сделать уборку, проветрить, впустить солнечный свет в дом. Заняться спортом, например комплекс «Сурья намаскар» из йоги будет очень уместен. Попрощаться с чем-то старым, выбросить вещи или отказаться от чего-то ненужного, например от вредных привычек или тяжелых мыслей», — прокомментировала собеседница.