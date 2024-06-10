11 июня вас будет разрывать изнутри: не поддавайтесь, это энергии планет — астропрогноз

Ведический астролог Анна Дудчик предупредила читателей Teleprogramma.pro о непростом дне 11 июня.

По словам эксперта, во вторник многие из нас почувствуют жесткие и агрессивные энергии дня. Высока вероятность ссор и конфликтов. Люди будут все время пытаться сказать друг о друге нелестные слова, выразить критику, сделать замечание, наговорить обидных слов…

Если вы ощутите начало такой волны, попытайтесь переключить эту силу в полезное русло, например, в спорт или активные действия, которые не смогут ранить других ни душевно, ни физически.

Анна Дудчик подчеркнула, что научиться контролировать себя даже при мощном воздействии извне люди могут. Если эту энергию «поймать» и оправить в нужное русло, вы сумеете стать наисчастливейшим человеком.

А еще этот день хорош для посещения медицинских учреждений.