Кто из знаков зодиака сможет обрести любовь, но едва не потеряет все деньги с 11 июня

Галина Янко назвала 11 июня одним из самых благоприятных дней.

Смело заряжайтесь положительной энергетикой наступивших суток и особенное внимание уделите социальным вопросам.

Близнецы и Рыбы

Вы сможете завязать полезные деловые контакты, расширить круг знакомств и даже обрести любовь при условии нацеленности на серьезные и долгосрочные отношения. Единственное, чего не следует делать, — это проводить серьезные финансовые операции, которые могут принести, скорее, потери, чем доход, а все из-за сочетания активного Меркурия и ретроградного Плутона, находящегося на пике своего состояния.