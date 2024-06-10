10 июня наденьте что-то новое — так вы привлечете финансовую удачу: очень приятный день

10 июня обещает быть легким и приятным днем, согласно прогнозу ведического астролога Анны Дудчик специально для сайта Teleprogramma.pro.

Она рекомендовала провести понедельник в кругу семьи, проявить заботу о близких, побаловать родных вкусной пищей, просто пообщаться.

В этот день вы можете запускать любые проекты и начинать то, о чем мечтали давно, — все сложится максимально благоприятно для вас. Однако самые важные дела лучше запланировать на время после 13:45.

А еще для того, чтобы в ваш дом пришли деньги, 10 июня вы можете сделать простую практику для их привлечения. Все, что требуется, — это примерить что-то новенькое на себя. Это может быть даже любая мелочь вроде аксессуара или носков. Обязательное условие: эту вещь не должен никто до этого носить.