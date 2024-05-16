Что обязательно нужно сделать 19 мая по астрологии: откроется дорога к благам

19 мая, согласно ведической астрологии, считается очень легким и благоприятны днем. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Анна Дудчик.

Люди оценят это время по достоинству, особенно если прислушаются к совету нашего эксперта. А Анна Дудчик рекомендует воскресенье провести со своими близким. Очень приветствуются поездки на природу, пикники на свежем воздухе, отдых на даче.

Крайне полезно каждому из нас выполнить 19 мая любые манипуляции с руками. При этом не важно, какие именно — выбирайте по своей душе и способностям.

Можете своими руками приготовить домашнюю еду. Сходить к маникюрщице или самостоятельно привести в порядок ногтевые пластины, устроить обнимашки с родственниками или любимыми. Либо протянуть руку помощи тому, кто в этом нуждается.

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