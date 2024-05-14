15 мая — редкий по своей энергии день: откройте путь к счастью и семейному благополучию

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала сайту Teleprogramma.pro об особенной энергии 15 мая. Используйте ее правильно, и счастье наступит скоро.

Согласно астрологии, 15 мая людям рекомендованы коммуникации с близкими. Постарайтесь встретиться с родней, отцом и матерью, друзьями и людьми близкими по духу. Для вас это будет очень благоприятным моментом. Благодаря такому общению наладятся важные родственные и семейные связи. Это придаст вам силы, что неизменно отразится на вашем светлом будущем.

Также рекомендуется заняться дома, на даче, на рабочем месте уборкой. Разберите шкафы и ящики. Это очистит не только вещи, территорию и помещения, но и уберет «грязный флер» с вашей энергии.

«День хорошо подходит для коммерческих дел, сделок с землей и недвижимостью. Постарайтесь не впадать в гордыню, уважать тех, кто рядом», — рекомендовала Анна Дудчик.

Астролог посоветовала также 15 мая покормить на улице бездомных животных. Этот простой добрый поступок может иметь весьма глобальные последствия для вашей доброй судьбы. Также благоприятно завести домашнего питомца. Он станет вашим верным другом и спутником.

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