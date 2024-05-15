16 мая — день особенной энергии: постарайтесь притихнуть, никакой активности

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала сайту Teleprogramma.pro, что 16 мая человечество ждет не самый простой день. Энергии в четверг будут жесткими и тяжелыми, поэтому не стоит в это время ничего начинать нового.

Постарайтесь сосредоточиться на каких-то рутинных делах и не лезьте в важные проекты. Особенно непросто людям придется до 15 часов 43 минут.

Вместе с тем энергии дня можно использовать и на пользу. Например, 16 мая хорошо будут удаваться земельные сделки, дела, которые связаны со сферой недвижимости.

Также неплохо в этот день заниматься духовными практиками, выполнять религиозные обряды.

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