16 мая — день особенной энергии: постарайтесь притихнуть, никакой активности

Ведический астролог
Постарайтесь сосредоточиться на каких-то рутинных делах и не лезьте в важные проекты. Особенно непросто людям придется до 15 часов 43 минут.
Вместе с тем энергии дня можно использовать и на пользу. Например, 16 мая хорошо будут удаваться земельные сделки, дела, которые связаны со сферой недвижимости.
Также неплохо в этот день заниматься духовными практиками, выполнять религиозные обряды.
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