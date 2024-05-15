15 мая — день отражения добра: счастье в этот день заглянет в дом хорошим людям

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала сайту Teleprogramma.pro о том, что 15 мая — день особенный во многих отношениях.

Во-первых, каждый из нас получит шанс создать крепкую ячейку общества, помириться со своими близкими и укрепить с ними связи.

Обязательно встретьтесь и пообщайтесь со своими старшими родственниками, а также с теми, с кем требуется коррекция поведения. Вы неожиданно заметите, что ваши отношения обретут взаимопонимание и тепло. Это очень хорошо отразится на вашей дальнейшей жизни.

Во-вторых, в этот день рекомендуется проявить заботу о животных. Побалуйте домашних питомцев, покормите кошку на улице или подберите ее, помогите хвостатому. Это добро в дальнейшем отразится неожиданно пролившейся на вас удачей.

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