Этот май будет счастливым! Астролог Бельская раскрыла его чудо, его возможности и силу

Май обещает быть месяцем обновления и новых возможностей, рассказала сайту Teleprogramma.pro астролог Юлия Бельская. После бурных перемен середины весны мы будем приходить в себя и активно налаживать свои дела. Меркурий, который будет находиться в Овне до 15-го числа, поможет нам в этом, ускоряя деловые процессы и стимулируя нас к активным действиям.

Венера, которая большую часть месяца будет в знаке Тельца, погрузит нас в мир удовольствий и искусства. Мы будем привлекаться к предметам искусства, выставкам, театрам, красивым украшениям, цветам, вкусной еде, шопингу и общению с природой.

Новолуние в Тельце 8 мая принесет перезагрузку программы месяца, а также новые материальные и финансовые цели. Это станет отличным моментом для корректировки питания, что особенно актуально накануне пляжного сезона.

Середина месяца, с 9 по 15 мая, может принести прорывы, значимые перемены как в экономике, так и в обществе. А связь Солнца с Юпитером 13–19 мая обещает нам большой поток позитивных новостей и даст крупные возможности.

С 16 мая Меркурий перейдет в знак Тельца, что позволит нам спокойнее и практичнее вести переговоры, принесет денежные результаты по новым проектам и тем, которые были отложены ранее.

Соединение Венеры с Ураном 16–18 мая поможет обновить свой стиль, гардероб, интерьер своего жилища, а также просто приятно пообщаться с друзьями.

Венера с Юпитером 19–23 мая могут принести хорошие финансовые новости, способствовать приобретению собственности или удачному шопингу.

С 20 по 26 мая сразу три благотворные планеты — Солнце, Венера и Юпитер — перейдут в знак Близнецов и сформируют «аспекты богатства и удачи», принеся увлекательные поездки, улучшения в разного рода коммуникациях, удачные переговоры и сделки.

Полнолуние 23–24 мая в знаке Стрельца принесет удачу для решения задач на международном уровне, в вопросах с поездками, путешествиях, визами, билетами, а также с обучением и учебными заведениями.

В конце мая в личной жизни и работе могут быть много позитивных изменений, можно обрести крепкую дружбу, успешно объединяться с коллегами, создавать коллаборации, пройти обучение, которое подарит интересные возможности.

Однако стоит быть осторожными в конце месяца, так как конфликт Меркурия с Ураном 30–31 мая может принести сбои в работе техники, поломки компьютеров, гаджетов, а также риски пострадать из-за необдуманных поспешных покупок.

В целом май обещает быть месяцем обновления и новых возможностей. Главное — быть активными, открытыми к переменам и не бояться рисковать.

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