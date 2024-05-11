Жизнь каких знаков зодиака может измениться с 11 мая

Таролог Галина Янко назвала знаки, которые попадут под влияние планет 11 мая.

Овны

Путешествия, новые впечатления и свежие горизонты — все это манит вас уже давно, и сегодня вы найдете внутреннюю искру, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. Если вы чувствуете, что те или иные обстоятельства лишают вас свободы действий, авантюрная сторона вашей личности подскажет, как вырваться на свободу.

Львы

Темп жизни возрастет. Возможно, вы задумаетесь о новом виде деятельности или увеличите интенсивность физических упражнений. В любом случае найдите способ разумно использовать дополнительную жизненную энергию, которую дает вам Марс. К тому же влияние Венеры на ваш знак идеально подходит для того, чтобы придать новый облик вашему жилищу.

Козероги

Сегодня вы будете блистать в социальных сетях, а некоторые планы, которые вы продумывали, обретут реальные очертания. Ваш сектор идей усиливается магией Венеры, так что люди будут более восприимчивы к тому, что вы говорите. Марс также может дать вам дополнительную мотивацию укрепить свое финансовое благополучие.