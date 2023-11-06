Вот это джек-пот! Какой знак зодиака победит беды и несчастья в 2024 году - Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Водолеев в 2024 году не будет никаких серьезных печалей и неприятностей. По ее словам, представители этого зодиака как будто выиграют в джек-пот, им будет вести во всех смыслах.

Водолеи смогут построить карьеру, о которой давно мечтали. Кроме того, эти люди, по мнению астролога, найдут счастье в личной жизни. Особенно повезет одиноким.

Главное, не останавливаться. Глоба посоветовала и дальше идти в том направлении, которое выбрали.

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