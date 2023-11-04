Победитель 2024 года! Володина назвала главного счастливца Года Дракона - избранный

Астролог Василиса Володина уверена, что у Тельцов наступило звездное время, которое продлится весь 2024 год точно. По ее мнению, эти люди много работали, теперь пришло время собирать подарки от судьбы.

С деньгами у Тельцов проблем не будет в 2024 году. Все проекты станут успешными, достаточно просто для этого что-то делать.

В личной жизни тоже будет счастье и взаимопонимание. Родные и близкие будут поддерживать во всех начинаниях. Тельцов можно назвать избранными Года Дракона.

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