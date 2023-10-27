Володина назвала самый счастливый знак зодиака ноября — премии, деньги и нереальная любовь

Астролог Василиса Володина уверена, что у Скорпионов ноябрь 2023 года станет самым счастливым месяцем года. Представители этого зодиака, по ее словам, будут чувствовать себя «в своей тарелке».
«Весь ноябрь вы будете прокладывать тропы там, куда не ступали до вас», — заявила астролог.
Володина подчеркнула, что на Скорпионов свалятся премии, деньги. Только надо правильно всем этим распорядиться.
В личной жизни тоже все наладится, Скорпионов будут любить и поддерживать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».