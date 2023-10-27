Володина назвала самый счастливый знак зодиака ноября — премии, деньги и нереальная любовь

Володина подчеркнула, что на Скорпионов свалятся премии, деньги. Только надо правильно всем этим распорядиться.

В личной жизни тоже все наладится, Скорпионов будут любить и поддерживать.

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