И такое бывает! Знак зодиака, на которого польется золотой дождь с 1 по 31 декабря — Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Скорпионов в декабре будет лучшее время для заработков. По ее мнению, представители этого созвездия искупаются в золотом дожде, если сами этого захотят. Достаточно просто сделать шаг навстречу мечте и постараться воплотить в жизнь смелые проекты.