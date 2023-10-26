И такое бывает! Знак зодиака, на которого польется золотой дождь с 1 по 31 декабря — Глоба

Тамара Глоба в шоу «Давай поженимся!»

Будет счастье.

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Скорпионов в декабре будет лучшее время для заработков. По ее мнению, представители этого созвездия искупаются в золотом дожде, если сами этого захотят. Достаточно просто сделать шаг навстречу мечте и постараться воплотить в жизнь смелые проекты.

Деньги не заставят себя долго ждать. Скорпионов можно будет назвать главными богачами декабря.

Дома Скорпионов будут поддерживать, в личной жизни дела тоже наладятся. И такое бывает!

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