Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября для всех знаков зодиака

Тенденции прошлой недели продолжаются: на каждом шагу нас поджидают конфликты и противостояния. И вот парадокс: поругаться готовы все, но успеха и удовольствия это не принесет никому. Буквально каждому из знаков Зодиака нужно любыми способами от конфликтов уходить. Лучше всего – заниматься исключительно своими делами, игнорируя склоки окружающих.

Как и чем заниматься в этот период знакам Зодиака – подскажет Teleprogramma.pro.

Скорпион

Чтобы неделя прошла хорошо, Скорпионам нужно сохранять голову холодной и не поддаваться эмоциям и бушующим страстям.

Любовь

Отношения сейчас складываются не очень радужно: у вас на любовь нет времени, к тому же в отношения постоянно лезут посторонние. Не дайте этому выбить вас из колеи.

Финансы

В партнерствах может наблюдаться недопонимание, однако вас это не смутит – решающее слово остается за вами, и вы сумеете провести эту неделю максимально продуктивно.

Здоровье

Вы так заняты, что легко можете пропустить момент, когда организм решит заболеть. Наблюдайте за своим самочувствием: профилактические меры – наше все.

Овен

Овны могут почувствовать давление, а то и осуждение общества. Что ж, это не повод для расстройства – вам не привыкать оказываться в меньшинстве и плыть против течения. Главное, что вы уверены в своих целях и своей правоте, к тому же даже в этой мутной воде найдутся те, кто вас поймет и поддержит.

Телец

Тельцам нужно отпустить ситуацию: если что-то не получается сейчас, не упорствуйте, отложите на потом. Лучше посвятите время себе, своему развитию и отдыху, в конце концов! Вам давно пора взять тайм-аут, набраться сил и позитивных впечатлений. А бег в колесе вполне себе подождет до лучших времен.

Близнецы

Близнецов на этой неделе постоянно будет тянуть куда не надо. Какие-то сомнительные мероприятия, неправильные отношения, разборки… Очень важно сохранять спокойствие и ни во что не ввязываться, особенно если вас это напрямую не касается. Займитесь финансовыми вопросами – именно в этой сфере вас ждет успех.

Рак

Ракам покажется, что окружающие будто соревнуются, кто доставит больше неприятностей. Постарайтесь не реагировать на них и не отвечать на провокации – и удовольствия провокаторам не доставите, и нервы сбережете. Концентрируйте внимание на положительных событиях – они тоже будут, вам нужно только их увидеть.

Лев

Львов поглотит какое-то одно большое и важное занятие. Скорее всего, оно будет связано с домом, обучением или поездкой. И удивительное дело – как только вы начнете добиваться в нем успеха, во всех остальных сферах ситуация тоже начнет улучшаться. Правда, ваша увлеченность может нехорошо сказаться на работе, но это временно, вы подтянете и это.

Дева

Девы могут обнаружить, что находятся в эпицентре чужой конфликтной ситуации, которая к вам никак не относится. Ваша задача – как можно быстрее покинуть «зону боевых действий», чтобы не пострадать ни за что. Вас ждут повседневные заботы и обычные дела, именно они сейчас и важны.

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Весы

У Весов нет сил идти против ветра, а складывается ощущение, что ветер сейчас дует отовсюду. Поэтому напрашивается логичное решение: и не надо сражаться с ветром, дайте себе спокойно отдохнуть. Это хорошая возможность погрузиться в себя и понять, что вам на данном этапе действительно нужно.

Стрелец

Если вы можете избежать конфликта – постарайтесь это сделать. Нет никакого смысла растрачивать себя на выяснение отношений, особенно если учесть, что вы вряд ли выйдете из ссоры победителем. Обратите внимание на материальную сферу – тут у вас больше шансов получить желаемый результат. А отношения со временем наладятся.

Козерог

Козероги почувствуют, что как будто вязнут в паутине непонятных ситуаций, вроде бы с вами даже и не связанных. Увы, эта неделя богата запутанными событиями и отношениями. Бороться с этим довольно просто: рутина – лучший друг стабильности и предсказуемости, прекрасно помогающих пережить странности этого периода.

Водолей

Дела Водолеев идут неплохо, особенно на фоне общей неразберихи. Испортить все может только одна сфера – человеческие взаимоотношения. Причем это касается и любовных отношений, и деловых. Постарайтесь отделить зерна от плевел и не смешивать рабочие вопросы с личными отношениями с партнерами.

Рыбы

Рыбы должны всеми силами избегать групповых конфликтов. Окажетесь крайним, и против вас будет целая толпа. А тратить эту неделю на противостояние со злыми людьми просто жалко: она так хорошо подходит для улучшения финансового положения, для общения с друзьями, с детьми, для занятий творчеством и, наконец, для работы.