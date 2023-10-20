Перерождение на 180 градусов! Какой знак зодиака поймает птицу счастья в 2024 году — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что в 2024 году у Весов начнется период истинного счастья, когда вести будет во всех сферах жизни. Представителей зодиака ждет перерождение на 180 градусов.

Деньги будет идти стеной. Тут важно правильно ими управлять — не тратить, а вкладывать. Ведь если средства пускать по ветру, то они попросту перестанут приходить в дом.

Дома Весов будет поддерживать и любить. Можно сказать, в год Дракона они словят птицу счастья.

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