«Прибыль и хорошие сделки»: Глоба обрадовал народ прогнозом на 20 октября — приятные обещания

Астролог Богдан Глоба поспешил с прогнозом на пятницу, 20 октября. Среди недели, которую звездочет охарактеризовал как период бурных событий, скоропалительных решений и краткосрочных проектов, этот пятый день — не что иное, как островок безопасности на дороге с хаотичным движением.

«Пятница сулит прибыль и хорошие сделки. Можно начать строительство. До самого вечера спешите продвинуть дело вперед. Но вечером и ночью сбавьте активность», — посоветовал Глоба-младший.