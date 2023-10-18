Назван точный день осени, который изменит судьбу Весов, Водолеев и Рыб: полный переворот жизни

22 октября астрологи назвали переворотным в судьбе сразу нескольких знаков зодиака. В это время произойдут планетарные изменения, которые неизменно отразятся на человечестве.

Однако на жизни Весов, Водолеев и Рыб эти события отразятся особенно сильно.

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Эти люди войдут на белую полосу своей жизни и будут упиваться счастьем и спокойствием. Важно после 22 октября наблюдать за знаками, которые им будет подавать космос и реагировать на них правильными действиями и благообразными поступками.

Весы поймут после знакового для них дня, какой цели они хотят достичь, и уверенно пойдут в нужном направлении.

Водолеи будут озарены деловой энергией и быстро поднимутся по карьерной лестнице.

Рыбы воплотят в жизнь свои бизнес-проекты и добьются высоких заработков.

Источник: rsute.ru