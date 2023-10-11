Солнечное затмение изменит Тельцов, Близнецов и Раков: какой будет их жизнь после 14 октября

Тельцы, Близнецы и Раки попадут под мощную энергию солнечного затмения 14 октября. Их судьбы войдут в новое русло, жизнь изменится.

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Тельцы получат новые знания и увидят в них зерно своей лучшей жизни. Важное значение для них будет иметь некое путешествие.

Близнецы познают настоящую любовь и укрепят свой финансовый сектор. Богатство реально, но при разумном взгляде на жизнь.

Для Раков затмение активизирует сектор партнерства. Этот период будет благоприятным для трансформации существующих отношений и рождения новых.

Источник: rsute.ru