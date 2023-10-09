Назван самый неблагоприятный день года: ничего не делайте в это время, затихните

Астрологи определили самый неудачный день в 2023 году. Фото: Global Look Press

В атмосфере будет царить не самая добрая энергия.

18 октября астрологи назвали не только самым неблагоприятным днем в месяце, но и в году.

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В этот период Солнце и Луна будут находится в своих самых слабых положениях. Поэтому дела, начатые в этот день и решения, принятые в данный период, будут иметь крайне негативные последствия.

Самое лучшее решение для 18 октября – затихнуть, забыть про дела и важные проекты, расслабиться и постараться максимально бездействовать в этот день.

Источник: thevoicemag.ru

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