Овны, Раки, Тельцы, Львы, Козероги и другие знаки, которые не совместимы в отношениях: вместе им не быть

Гороскоп. Фото: Global Look Press

Эти знаки зодиака едва ли уживутся под одной крышей.

Астрологи назвали знаки зодиака, которые не смогут ужиться в браке, их союз обречен на провал — они просто не совместимы в отношениях. 

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Первая пара — Овны и Раки. Им едва ли удастся сохранить отношения на длительный срок. Овны хотят видеть заботливого спутника жизни, который не боится проявлять свои чувства. А Раки, наоборот, слишком скупы на эмоции. 

Вторая пара — Тельцы и Львы. Оба слишком ленивы, чтобы бороться за отношения. Они точно не будут вкладываться в этот союз.

Третья пара — Близнецы и Девы. Слишком активные и динамичные, рассорятся в пух и прах из-за своего непостоянства.

Четвертая пара — Львы и Козероги. Слишком разные натуры, которые постоянно ссорятся и спорят по мелочам. Львы будут проявлять страстность, а Козероги холодность и отстраненность. 

Пятая пара — Овны и Тельцы. Их различия приведут к непониманию в паре. Им ни в коем случае не стоит вступать в брак. Их отношения обречены.

По материалам sterlegrad.ru

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