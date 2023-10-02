Космическое обогащение: Овны, Близнецы, Раки, Девы, Стрельцы, Водолеи и Рыбы — озолотятся до 31 октября

Астролог Алина Кузьмийчук поделилась финансовым прогнозом для некоторых знаков зодиака на период с 1 по 31 октября. Кто-то будет купаться в деньгах, а кому-то придется искать пути для старта.

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Овны

Будут доказывать, что они достойны своего места под Солнцем. Им следует поискать слабые места в своей деятельности. Кому-то не помешает пройти обучение, посоветоваться с коллегами. Все это удвоит денежный приток. Если Овны сумеют построить верную стратегию, то уже к концу месяца им удастся достичь высот в финансовом плане.

«Деньги будут приходить в достаточном количестве, что поможет наконец обрести стабильность», - добавила астролог.

Близнецы

Финансовая сторона для них отойдет на второй план. Этот знак зодиака будет погружен в темы своего личностного развития и самопознания. При этом деньги будут им даваться легко, что приведет к увеличению финансового потока. Близнецам даже не придется делать каких-то важных шагов. Им следует найти пассивный источник дохода и получать с него дивиденды.

Раки

Их в октябре будут одолевать сомнения. Звезды советуют им отбросить беспочвенную тревогу. Перед тем, как приступить к осуществлению задуманного, этому знаку придется проработать бизнес-стратегию. Во-первых, нужно проанализировать затраты и посчитать вероятную прибыль. Во-вторых, перейти к конкретным действиям. Тогда все сомнения пропадут сами собой.