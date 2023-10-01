Будут последствия: какой знак зодиака с 5 октября ждет острый и напряженный период - Володина

Астролог Василиса Володина сообщила, что у Овнов в октябре будет сложный период в жизни. Особенно с 5 октября у представителей созвездия произойдет ряд событий, которые негативно скажутся на судьбе в целом.

«Дни с 5 по 16 октября будут довольно острыми, напряженными», - заявила она.

Овнам будет казаться, что весь мир ополчился против них. Но проблема кроется в их личном отношении к жизни - эти люди, по мнению Володиной, просто будут пожинать плоды своих проступков. Получат по заслугам.

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