Обильный приток денег, взлет карьеры: абсолютный везунчик с 1 по 31 октября — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на октябрь, назвав абсолютного везунчика, который будет богатеть день ото дня. Его ждет хорошая прибыль, высокие заработки, бонусы, взлет карьеры и приток денег практически на ровном месте.

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