Обильный приток денег, взлет карьеры: абсолютный везунчик с 1 по 31 октября — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на октябрь, назвав абсолютного везунчика, который будет богатеть день ото дня. Его ждет хорошая прибыль, высокие заработки, бонусы, взлет карьеры и приток денег практически на ровном месте.
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Большой успех в октябре предписан Львам. Их затянет воронка перемен. Удача будет сопутствовать как в личных делах, так и в личной жизни. Этому знаку даже может показаться, что все вокруг них идеально. Параллельно с этим будут приходить хорошие финансовые возможности и предложения. Новые знакомства обеспечат Львам заработки. В целом октябрь принесет им невиданный успех в работе. Этим нужно воспользоваться.