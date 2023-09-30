В споре «жена-мама» они всегда выбирают маму: пять имен мужчин, которые так и остались маленькими мальчиками

Самой природой заложена тесная связь между мамой и ее малышом. Сыновья должны любить мать, но гипертрофированные отношения формируют большую зависимость. Чаще это случается при матери-тиране или супер-заботливой. Это порождает «маменькиных сынков», которые всю жизнь слушают лишь маму, не имея собственного мнения. Именно о таких мужчинах рассказывает сегодня шаманка, ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова.

Алексей – часто остается холостым

Мечтательный, добрый и слишком впечатлительный мальчик, часто ранимый, чем и пользуется его мать. С детства ему внушают список вечных «долгов», ведь мать во всем отказывала себе, все только для него. Материнская любовь преподносится как героический подвиг самоотречения.

Сын так боится разочаровать родителей, что старается избегать конфликтов, потакая во всем матери. Часто остается холостым, ведь нужно заботиться о маме, она ему всю жизнь отдала. Браки часто недолгие, так как супруга всегда должна слушать и потакать свекрови.

Евгений – выбирает в жены материнскую копию

Очень спокойный и добрый мальчик часто пасует перед любыми трудностями в детстве. Каждая мать хочет помочь, но не следует лишать ребенка нужного опыта. Слабоволие Евгения формирует зависимость от матери на всю жизнь. Такие мужчины любят домашнюю работу: мыть посуду, заниматься уборкой и стиркой, что со стороны кажется привлекательным.

Природа наделяет Евгения привлекательной внешностью, но подсознательно он выберет материнскую копию. Вечное сравнение и колебания мужчины создают постоянные проблемы в браке.

Анатолий – мнительный и долго хранит обиды

Слабое здоровье мальчика порождает чрезмерную материнскую опеку. Если вовремя не вмешается отец, может вырасти безвольный сын. По статистике, это имя наделяет мужчин нерешительностью, доверчивостью и добротой. Решая все его проблемы, в итоге у мальчика не вырабатывается ответственность, он вырастает мнительным, долго хранит обиды.

Даже повзрослев, Анатолиям трудно выразить себя в профессии, ведь ее тоже выберет мама. Со временем инфантильность или слабые попытки доказать свою самостоятельность может перерасти во вредные привычки (алкоголь). Избранницу Анатолию тоже будет долго выбирать мама, либо он может попасть в руки деспотичной женщины.

Илья – не хочет расставаться с любимой мамой

С детства ранимый мальчик попадает под излишнюю заботу матери. Его редко отдают в детсад, а дома исполняют все его желания. Такое воспитание может дать Евгению чувство величия и грандиозные планы, которые воплотить он не в состоянии из-за нерешительности.

Мама через сына реализует свои мечты, постоянно подсказывая и помогая ему в карьере своими связями. Мужчины с этим именем обычно женятся поздно, ведь мама с детства внушала, что все девушки не достойны его. Даже после долгого выбора и многочисленных ошибок такой мужчина не захочет уходить от любимой мамы.

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Тимофей – боится ярких женщин

Если мама будет отстранять отца от воспитания, сын может вырасти инфантильным и совершенно неприспособленным решать самостоятельно проблемы. Нерешительность будет создавать трудности в общении с противоположным полом.

В сложных ситуациях Тимофей теряется, ждет поддержки и помощи близких людей. Его будут раздражать яркие женщины с лидерским характером. Поэтому чаще такие мужчины выбирают свободные отношения, чтобы избегать ответственности.

