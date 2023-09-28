Овны, Близнецы, Львы, Весы и другие знаки — абсолютные везунчики на неделе со 2 по 8 октября

Астрологи назвали знаки зодиака, которые станут главными везунчиками на неделе со 2 по 8 октября. Их ждет успех, они окажутся в белом списке у судьбы.

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Овны

Первая неделя октября обещает стать активной. Овнам придется быть в движении, много общаться, участвовать во всех событиях. Внимания потребует профессиональная сфера. Это улучшит материальное положение этого знака.

Близнецы

Удвоят круг своего общения. Это безусловно благоприятно скажется на их профессиональной сфере. Этот знак зодиака ждут траты, но продлятся проблемы с финансами недолго. На первый план выйдут любовные отношения. От этого напрямую будет зависеть настроение этого знака. Они обретут поклонников.

Львы

Пересмотрят круг своего общения. Увлекутся спортом, искусством и творчеством. Достижения ждут тех Львов, которые заняты в сфере науки или преподавания.

«Что касается финансов, то Львам будет хватать на достойный образ жизни, но не на излишества и глупые прихоти», — заверили астрологи.

Весы

Будут выступать в роли миротворца. Их репутация и взвешенный подход к любым ситуациям поможет им стать успешнее. Особенно притягательными Весы станут для противоположного пола. В конце недели они получат возможность улучшить свое материальное положение.