Гороскоп на неделю со 2 по 8 октября для всех знаков зодиака

У многих эмоции будут бить через край, и это может спровоцировать желание кардинально все поменять – уйти с работы, переехать, расстаться… Не стоит поддаваться этому порыву, скорее всего, уже очень скоро окажется, что все сделанное сгоряча – печальная ошибка, на исправление которой уйдет куча времени.

А что именно предстоит каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Весы

Не лучшее время для принятия судьбоносных решений, слишком велика вероятность забраться в дебри, в которых ничего хорошего не ждет.

Любовь

Многих захватит головокружительный роман или новый виток текущих отношений. Важно в приступе эйфории не пойти на уступки, которые на самом деле вам некомфортны.

Финансы

Вам может поступить очень заманчивое предложение. Но прежде чем его принять, хорошенько все взвесьте. Особенно если оно предполагает радикальные перемены в вашей жизни.

Здоровье

Совет будет тот же, что и прежде – не допускайте переутомления, больше времени посвящайте отдыху и восстановлению сил.

Овен

Овны поймут, что устали от людей, компромиссов и рутины. Может быть, вам и не захочется бросить все и уйти жить в одинокую избушку на краю леса, но делать что-то в ущерб собственным интересам вы точно не захотите. Постарайтесь не идти на конфликт и сведите к минимуму контакты, пока не почувствуете, что снова готовы спокойно общаться.

Телец

Тельцы могут очароваться каким-то человеком, и в перспективе это вполне способно повлечь расставание с имеющимся партнером. Больше всего это проявится в парах, у которых все и так шло не слишком хорошо. Скорее всего, это будет правильное решение. При этом важно остерегаться вмешательства третьих лиц.

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Близнецы

Хорошо бы Близнецам придержать коней и не лететь во весь опор навстречу приключениям. Лихое поведение чревато ошибками, последствия которых будут тянуться за вами весь октябрь, а то и дольше. Будьте осторожны. Зато понемногу можно знакомиться с людьми и завязывать партнерства.

Рак

Для личной жизни время не то чтобы самое подходящее. На этой неделе ситуация достаточно ровная, но можно все испортить неосторожным словом или любой другой мелочью, и последствия будут вас сопровождать еще долго. Из плюсов недели – неплохо пойдут дела в работе и карьере, так что можете направить свое внимание именно туда.

Лев

Львам нужно больше времени посвящать себе любимым. Но это касается не самолюбования, конечно, а работе над собой. Время благоприятствует духовному росту, обретению гармонии с собой и миром. Впереди довольно насыщенное и непростое время, и чем лучше вы сейчас подготовитесь, тем легче будет потом.

Дева

Как правило, Девы весьма рациональны. Горячее сердце и холодная голова – это про Дев. Но на этой неделе вас захлестнут эмоции, которым будет сложно сопротивляться, и это может негативно отразиться на текущей ситуации. Не давайте эмоциям вами руководить. А кроме того – очень бережно обращайтесь финансами. Для кутежа сейчас точно не время.

Скорпион

С одной стороны, дела у Скорпионов идут в гору, в работе вы успешны, общий настрой прекрасный. С другой же стороны подкрались проблемы в личной жизни. По какой-то причине вы будете недовольны своей половинкой. Может быть, отношения себя изжили, а может быть, кто-то старательно строит козни. Не рубите сплеча, дайте себе время обдумать ситуацию.

Стрелец

Стрельцам предстоит преодолевать самые разные препятствия на пути, лавировать, импровизировать. Атмосферка будет та еще. Но есть во всей этой напряженной ситуации и приятные аспекты. Например, проблема в отношениях, уже приличное время мешавшая вам жить, наконец разрешится самым удачным для вас образом.

Козерог

Козероги на этой неделе не в духе. Только заходите в помещение, окидываете его мрачным взглядом – и сразу кажется, что грозовая туча накрыла все вокруг. Представляете, как окружающим страшно? Не спешите метать молнии – среди этих людей много тех, кто вам полезен, вот пусть и приносят пользу, а не прячутся по углам.

Водолей

У Водолеев продолжается благоприятный период. Выгодные предложения, укрепление материального положения. В личной жизни все не так однозначно: возможны конфликты или просто недопонимание с партнером, но при этом могут появиться и новые поклонники или поклонницы.

Рыбы

Рыбы могут порадоваться – препятствия, стоявшие на пути, устраняются словно сами собой. Не стоит наблюдать за этим дивным зрелищем сложа руки – действуйте! Фортуна переменчива, и пока она вам благоволит, постарайтесь использовать период по максимуму.