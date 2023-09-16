Щедрая судьба и победа: общий гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь

Совсем скоро в дело вступит второй осенний месяц, гарантирующий не самый спокойный период в жизни для многих знаков.

Большинству из нас предстоит разрешить определенные задачи, которые неожиданно всплывут на поверхность, а кого-то ждет сложный выбор, способный изменить будущее. О том, что подготовили звезды в октябре 2023 года, рассказывает гороскоп.

Овен

Главной особенностью текущего месяца для Овнов станет их настойчивое желание подчинить окружающих своей воли. В некоторых ситуациях из-за чрезмерного упрямства и настойчивости вам предстоит вступить в конфронтацию с деловыми партнерами. Проявляйте больше гибкости в общении и помните о разумных компромиссах.

В делах семейных Овнам также рекомендуется научиться прислушиваться к желаниям второй половики и хотя бы иногда показывать заинтересованность в общем деле. В финансовой сфере в последней декаде октября вы имеете все шансы получить неожиданно высокую прибыль в ходе реализации давнего проекта.

Телец

Добрую половину октября Тельцам предстоит размышлять о сложном выборе, а в оставшиеся две недели – проявлять нерешительность в решениях. Чтобы не мучить себя понапрасну, постарайтесь прибегнуть к логике и прагматизму, расписав в каждом варианте плюсы и минусы. Иногда ответ очевиден, и порой вами просто руководят ненужные эмоции. Погрузившись в личные проблемы, не забывайте об обязательствах на работе, иначе рискуете показать слабые результаты и разочаровать руководство.

Близнецы

Близнецы в октябре получат уникальный шанс громко заявить о себе, презентовав окружающим большие таланты. Не исключено, что этот месяц окажется переломным периодом, открыв взору горизонты, о которых вы не задумывались. В ближайшее время Близнецов ждет активная работа над грандиозными проектами, а также возможность повидать большой и красивый мир. Новые перспективы смогут не только развеять вашу тоску, вызванную пребываем в повседневном быте, но и заметно улучшить финансовое положение.

Рак

Весь октябрь Раки будут активно бунтовать против всех окружающих, стремясь показать, что готовы к серьезным переменам в жизни. Однако реальность окажется таковой, что, получив желаемое, вы вдруг испытаете определенное разочарование. Неожиданно Раки поймут, что мечтали о том, что является для них по сути далеким, поэтому будут несколько обескуражены подобным результатом.

К счастью, столь важный жизненный урок будет смягчен другим приятным событием под занавес уходящего месяца – встречей со второй половинкой. Одинокие Раки в октябре имеют огромные шансы, наконец, подумать о смене своего статуса.

Лев

В первой половине месяца у Львов на первый план выйдут дела дружеские и любовные. Поскольку на данном этапе жизни вы можете похвастаться определенными карьерными достижениями, звезды решат обратить внимание огненного знака на личную сферу. Готовьтесь к череде интересных знакомств, которые не только привнесут в жизнь ярких красок, но и позволят найти родственную душу.

Вероятно, что незапланированный страстный роман перетечет в серьезные отношения настолько быстро, что может вызвать растерянность у двух сторон. Не анализируйте происходящее слишком тщательно, позволив ситуации развиваться естественным путем.

Дева

С приходом октября Девам предстоит разбираться с последствиями собственного ошибочного поведения. Вероятно, что бросив все свои силы на достижения в карьере, вы совершенно позабыли о близких людях, которые уже подготовили внушительный и справедливый список претензий.

Прежде чем переходить на крики и искать виноватых, проанализируйте собственные действия за последние месяцы. Может выясниться, что правда окажется неприятной именно для вас. На будущее Девам стоит искать «золотую середину» в таких понятиях, как семья и работа.

Весы

В октябре жизнь Весов может серьезно измениться в результате наступления долгожданных событий. Вам предстоит приложить усилия, чтобы решить задачи, которые были намечены настолько давно, что уже подзабылись. Однако звезды подкинут Весам возможность, наконец, получить желаемое, предоставив для этого все необходимое.

Результат будет зависеть только от вашего упорства и стремления изменить свою жизнь. Если Весы готовы к усердному труду и преодолению препятствий, первые плоды они получат уже к концу месяца.

Скорпион

В октябре Скорпионам предстоит пересмотреть свое мировоззрение и поверить в невозможное. Решить сложную ситуацию для себя вы сможете только с помощью необычных «подсказчиков» − сновидений и знаков судьбы. Не спешите отмахиваться от подобных вариантов и отбросьте на время в сторону любовь к логически понятным вещам. Иногда некоторые моменты нельзя объяснить простым способом.

Во второй декаде октября вы имеете все шансы выйти победителем из довольно непростой схватки, но только если поверите в нечто, что выходит за грани доступного и понятного. В финансовой области в конце месяца Скорпионов ожидает денежная удача, которая позволит раскошелиться на долгожданные приобретения.

Стрелец

Октябрь научит Стрельцов не судить людей, опираясь на первое впечатление. В вашем коллективе намечаются заметные перемены, которые так или иначе затронут большинство. Прежде чем высказываться о новых знакомых в резкой форме и вешать ярлыки, попробуйте лучше их узнать.

Не исключено, что в скором времени они могут стать хорошими друзьями, чего Стрельцы точно не ожидали. В личной жизни вашего знака наступил плодотворный период для воплощения проектов и работы над личностным ростом.

Козерог

Карьеристы Козероги в начале месяца ощутят потребность в смене приоритетов. На первый план для вас вдруг выйдут уют в родном жилье и острое желание провести время в кругу близких. Вероятно, что Козероги решат реализовать непривычные для себя задумки, и какой-то момент будут наслаждаться своим домоседством.

Подобные перемены пойдут вам на пользу и позволят забыть о резкости и стремлении командовать окружающими людьми. В такой непривычно «белой и пушистой» атмосфере пройдет весь остаток октября.

Водолей

Во втором осеннем месяце многих Водолеев ожидают довольно непростые жизненные уроки. Вам предстоит вспомнить истину о том, что ничего в мире не случается просто так, и вероятно, наступившие негативные события в октябре связаны с собственным неправильным поведением.

Постарайтесь не сетовать на несправедливость и извлечь определенный опыт, который позволит избежать подобных неприятностей в будущем. Также в октябре позаботьтесь о рациональном расходовании бюджета, поскольку некоторые обстоятельства могут повлечь за собой непредвиденные финансовые траты.

Рыбы

По определенным причинам большую часть месяца Рыбы будут пребывать в хандре, вызванной невозможностью реализовать поставленные цели. При всем этом у вас будет много личных бытовых забот, из-за чего примерно в середине октября могут начнут обнаружиться проблемы с давлением и головные боли.

Чтобы помочь организму пережить стресс и снизить тревожность, Рыбам стоит вспомнить о занятиях спортом и следить за своим распорядком дня. К счастью, негативная ситуация быстро сойдет на нет, и уже в последних числах месяца вы обнаружите рядом с собой все необходимое, чтобы продвигаться к мечте.

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