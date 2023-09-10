Для каких знаков сентябрь откроет путь удачи: поразят всех своим преображением

Астролог Александр Зараев рассказал, что сентябрь станет особенным для земных и водных знаков. Их ожидает счастливая судьба.

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Это время обещает удачу и успех земным и водным знакам зодиака, перерождение жизни с направлением на добро и справедливость.

В этот период представителям зодиакальной системы стоит сосредоточиться на саморазвитии и создании отношений с партнерами.

Время великолепно подходит для избавления от старых привычек и запуска долгосрочных планов. Не исключено, что водным и земным знакам предначертано нечто великое, они еще смогут удивить свое окружение.

Источник: rsute.ru.