Вы посмотрите на них: какие знаки зодиака будут светиться от счастья в октябре

Дева

У Дев с середины сентября до конца ноября наблюдается рост возможностей. Несомненно, эти возможности сделают счастливыми представителей знака зодиака. Берите от жизни все, но воздержитесь от алкоголя. Он может испортить вашу взаимосвязь с планетами.

Весы

У Весов положительный период возможен, если они будут действовать исключительно своей головой. Не слушайте чужих советов, не обращайте внимания на пересуды и критику. Если вы хотите быть счастливым, то берите и становитесь. Планеты не будут вам чинить препятствий, но и помогать не будут. Хотите? Возьмите.

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Скорпион

Для Скорпионов октябрь будет богат на положительные эмоции. Ваши заветные мечты исполнятся. Точнее обстоятельства будут складываться таким образом, чтобы вы сами их исполняли.

Появится масса перспектив в карьере, причем в том числе и для повышения заработной платы. Прекрасное время, пользуйтесь.