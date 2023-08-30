Какой знак найдет новую работу и станет счастливым: Володина — заработок будет сказочным

Василиса Володина. Стоп-кадр: шоу Первого канала «Давай поженимся!»

Карьера этих людей пойдет на взлет.

Стрельцы умеют быстро принимать решения, разрабатывать четкие стратегии и уверенно следовать вперед согласно поставленной цели.

Эти качества привлекут к ним неких выгодных работодателей, поведала астролог Василиса Володина.

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Совсем скоро Стрельцы могут найти работу мечты с огромными заработками, которые им даже не снились.

Однако астролог предупредила, что переход на новый профессиональный уровень все-таки должен быть вдумчивым.

Стоит взвесить все положительные и отрицательные качества новой должности и понять, насколько эта деятельность вам интересна.

Источник: rsute.ru.

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