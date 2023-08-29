Перерождение на 180 градусов! Глоба назвала самый счастливый знак зодиака 2024 года — блаженство

Астролог Тамара Глоба сообщила, что звездное время Тельцов как наступило в начале 2023 года — так и продолжится в следующем году. По ее словам, эти люди урвут удачу, которая осветит им путь в ближайшие 20 лет.

«За спиной всегда будет стоять ангел-хранитель, который поможет в трудных моментах. Наступит блаженство и перерождение на 180 градусов», — отметила она.

Некоторые Тельцы смогут приобрести крупную покупку — это будет либо квартира мечты, либо строительство дома.

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