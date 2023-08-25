Головокружительное счастье и богатство: у какого знака зодиака осенью будет звездный час — Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Водолеев осенью 2023 года будет время, когда исполнятся все их мечты. Представителей этого возмездия, по ее словам, ждут головокружительное счастье и много денег.

«Жизнь выйдет на новый уровень, появятся знакомства, которые на это повлияют», — заявила она.

Одинокие Водолеи могут встретить любовь всей своей жизни. А семейные — укрепят семейные узы. При этом Глоба подчеркнула, что деньги этим людям будут идти легко.

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