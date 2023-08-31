Какие знаки зодиака сорвут денежный куш ближе к октябрю - просто свалятся с неба

Скорпион

У Скорпионов в октябре появится шанс улучшить свои материальные возможности. Но это будет не ваша заслуга, а вашего партнера. То есть вы притяните деньги, то через второго члена вашей семьи. Он может получить прибавку, премию или даже наследство.

Водолей

Водолеи в октябре будут особенно денежными, если не будут много тратить. Это прямая взаимосвязь: чем меньше вы тратите, тем больше получаете. Заранее подумайте свои расходы на этот месяц, при грамотном планировании к ноябрю вы можете сколотить небольшой капитал.

Рыбы

Планеты сделают денежный подарок Рыбам, но связан он будет не с заработком, а с каким-то удовольствием. Может азартная игра, может лотерея, или ставка на ипподроме/в букмекерской конторе. В общем Рыб ждёт выигрыш, который они получат в процессе приятного и эмоционального времяпрепровождения.

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