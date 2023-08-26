Разведутся - не заплатят ни копейки: пять имен мужчин, от которых не дождешься алиментов

Имена наделяют людей своими особенностями, включая вредные привычки. Некоторые мужчины, названные одинаково, порой не очень-то переживают о своих детях после развода. Часто они попросту исчезают с горизонта, забыв про алименты. О таких мужчинах расскажет астролог и таролог Саона.

Александр – скупой и стремится «наказать» бывшую жену

Несмотря на то, что данное имя переводится как «защитник», его обладатель нередко ведет себя ровно наоборот. Александр имеет довольно циничный и хитроумный характер, поэтому при разводе непременно позаботится о том, чтобы платить маленькие алименты на ребенка.

Подобная скупость ничуть не смущает мужчину с таким именем, потому что в своем разводе он зачастую винит экс-супругу, стараясь «наказать» ее во всем. Если же у Александра есть возможность и вовсе скрыться с горизонта, вычеркнув из жизни семью, он обязательно это сделает, при этом чувствуя себя правым.

Алексей – обвиняет во всем бывшую супругу

Хороший семьянин Алексей при разводе мгновенно меняется, превращаясь в злостного неплательщика алиментов. Свое нежелание поддерживать семью он всегда старается оправдать неправильным поведением бывшей жены. Как правило, такие мужчины обвиняют женщин в том, что им не дают видеться с детьми либо настраивают против отца.

Так или иначе, но Алексея однозначно нельзя назвать честным и порядочным человеком в этой области отношений.

Кирилл – безответственный: забывает высылать деньги

Мужчина с именем Кирилл отличается добродушным, но слишком несерьезным нравом, поэтому зачастую пропадает с радаров после развода не умышленно, а в результате особенностей своего характера. Несколько раз вовремя выплатив алименты, Кирилл затем вновь может надолго исчезнуть из виду.

Как правило, мужчины с таким именем являются не самыми ответственными отцами, еще находясь в семье. Когда же дело доходит до развода, то они по-прежнему не изменяют своим привычкам и постоянно забывают финансово помогать детям.

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Андрей – пытается снизить размер алиментов

Мужчина, названный Андреем, зачастую оказывается скупым и эгоистичным человеком. Он может уклоняться от выплаты алиментов либо все время пытаться снизить планку установленной суммы. Зачастую в этих не самых лучших порывах Андреем движет злоба на бывшую супругу, которую он из-за слабости характера может перекладывать на собственных детей.

Если мужчину с таким именем не устраивает размер алиментов, он, не моргнув глазом, может просто пропасть, предоставив женщине полное право самостоятельно обеспечивать его ребенка.

Николай – не хочет вкладываться в тех, кто далеко

В число злостных неплательщиков алиментов попал и мужчина с именем Николай, который нередко руководствуется интересными соображениями. Обычно он исходит из убеждения о том, что «у кого ребенок живет, тот и должен платить». Справедливости ради стоит заметить, что Николай может помогать своим детям, но только при условии, что будет видеть их на равном положении с матерью.

Такой мужчина никогда не согласится на роль «воскресного папы» и при любых недоговоренностях сразу заявит, что не будет просто так спонсировать ребенка. Зачастую Николаю проще вступить в новый брак и завести других детей, чем «вкладываться» в того, кто живет от него далеко.

