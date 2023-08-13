Им бесполезно сидеть на диете: пять имен женщин, которым стоит взглянуть на торт – и они уже поправляются

Список женских имен, определяющих склонность к набору веса, для наших читательниц составила ясновидящая Кажетта.

Алла – переедает «на нервах»

Носительницы этого имени известны своей страстной натурой, высоким самомнением и потребностью всегда быть в центре внимания. Когда все идет не по его плану, они легко впадают в крайности. Аллы часто испытывают гнев, разочарование и обиду, что может привести к саморазрушительному поведению, в том числе к перееданию.

Вера – не слушает советов и не любит ограничений

Вера ценит комфорт, физические удовольствия и хорошую еду. Носительницы этого имени также известны своим упрямством и не всегда трезвым взглядом на свое тело. Когда партнер или другие люди советуют Верам похудеть или ограничить свой рацион, они часто воспринимают это как ограничение своей свободы и удовольствий.

Любовь – обожает десерты

Эти женщины – гурманы, которые любят много и хорошо поесть! Диеты для них чрезвычайно сложны, они склонны к избыточному весу. Даже если поначалу они теряют несколько килограммов, радость недолговечна. Любовь не пойдет против своей упрямой натуры и снова будет наслаждаться десертами, в результате чего все ее усилия окажутся напрасными. Единственный выход для этих женщин - физическая активность.

Лариса – «заедает» стресс

Ларисы склонны заедать стресс. Будь то любовная тоска или повседневный стресс, - они сразу тянутся за мороженым или шоколадом, чтобы успокоиться и расслабиться. Когда все идет хорошо и спокойно, Ларисы спокойно едят здоровую пищу. Им необходимо определить свои стрессовые триггеры и уменьшить их, чтобы не набирать лишний вес.

Юлия – еда ее утешает

Юлии - чувствительные женщины, которые тяжело переживают эмоциональные проблемы. Когда они ощущают себя беспомощными или сталкиваются с трудными ситуациями, они обращается к еде как к средству утешения. Холодильник становится для них безопасным оазисом, где они могут найти облегчение и укрыться от внешнего мира.

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Переедание помогает залечить эмоциональные раны и получить мгновенное удовлетворение. К сожалению, такой способ справиться с эмоциями часто приводит к набору веса и нездоровому физическому состоянию.

