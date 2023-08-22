Оставляют за собой разбитые сердца: пять имен «роковых женщин», которых невозможно забыть

У каждой женщины есть своя история становления и развития как личности. Красотки с этими именами способны навсегда остаться в сердце и памяти мужчины. Их энергетика и магнетизм будут притягивать еще долго, — даже если отношения уже завершены. Именно так утверждает астролог и таролог Саона.

Ева — уходит раз и навсегда, оставляя за собой разбитые сердца

Хитра, обольстительна и чертовски красива. Так можно вкратце описать Еву. Она способна влюбить в себя мужчину с первого взгляда. Причем действует сдержанно, соблюдая небольшую дистанцию с избранником. В какой-то момент может показаться, что Ева холодна. Но нет, это ее стиль игры.

Их отношения будут страстными, бурными и полными экстрима. Но Ева никогда не потерпит измену или предательства. Она весьма эгоцентрична и в первую очередь ценит себя и свой комфорт. Если уходит, то раз и навсегда. А вот мужчина начинает страдать из-за того, что потерял такую роковую женщину.

Виктория — сведет с ума любого мужчину

Это имя носят настоящие победительницы. Они знают себе цену, при этом легко идут на контакт с любым человеком и достаточно дружелюбны. Обладают твердым характером, который не просто раскусить некоторым мужчинам. Нередко роковые Виктории занимают руководящие должности в престижных компаниях.

Девушка вполне способна создать и собственный бизнес и ловко им управлять. Виктория никогда не оставит себя в обиде и всегда найдет, что ответить обидчику. Если у мужчины был роман с ней, то он уже вряд ли забудет об этой женщине. Виктория способна свести с ума любого, так как является очень уверенной в себе личностью.

Маргарита — разбирается в психологии

Веселая, добрая и общительная Маргарита покоряет сердца именно своей открытостью. С ней любой человек становится немного счастливее. Мужчины ценят ее за то, что она способна поддержать их в трудный момент и вдохновить. Маргарите даже особо стараться не нужно. Девушка хорошо разбирается в психологии и может применять некоторые техники в реальной жизни.

От нее исходит особое обаяние, которое буквально влюбляет людей в нее. Девушка с большим уважением относится к себе и не будет подпускать к сердцу обманщиков и любвеобильных мужчин. Она лишь вскружит им голову и надолго останется в памяти.

Николь – выбирает состоятельных мужчин

Эти женщины запоминаются не только редким и красивым именем, но и своей харизмой. Николь способна покорить сердце даже самого черствого мужчины. На первый взгляд девушка кажется милой и нежной, за счет мягкого звучания имени. Но ее уверенности в себе можно позавидовать.

Николь ценит в мужчинах перспективность и состоятельность. Девушкам с этим именем обеспеченные ухажеры часто дарят огромные букеты и дорогие подарки. И она без сожаления уйдет к тому, кто готов повысить ее уровень жизни. Прошлые любовники не могут забыть девушку и стараются вернуть Николь, показывая свой профессиональный рост.

Карина — кружит головы мужчинам

Еще с юности Карина окружена большим количеством поклонников. Она весела, креативна и обладает прекрасным чувством юмора. Карина достаточно самостоятельная личность и привыкла строить жизнь по своему сценарию.

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Мужчины для нее во многом — лишь способ развлечься и запомнить яркие моменты. Она не готова к серьезным отношениям, предпочитая легкость и необязательность. Карине комфортно и дальше кружить головы мужчинам, оставаясь в их памяти манящим воспоминанием.