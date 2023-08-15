Головокружительное счастье! Глоба назвала главного баловня судьбы 2024 года — держитесь рядом

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Весов в 2024 году все сложится самым наилучшим образом. Их ждет головокружительное счастье и приличные заработки.

«Причем самый счастливый период случится весной следующего года. Деньги пойдут, любовь тоже появится на горизонте», — заявила она.

Главное, Весам при любом раскладе нужно сохранять спокойствие. Глоба уверяет, что все наладится. А другим знакам зодиака астролог посоветовала держаться рядом с Весами — успех может перепасть.

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