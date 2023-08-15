Осталось две недели: названы знаки зодиака, которые вознесутся над удачей (будут деньги, любовь и счастье)

Львы, Стрельцы и Рыбы уже через две недели начнут новый этап своей жизни, наполненный благополучием, любовью, созиданием, благоденствием и счастьем.

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Счастье Львов будет зависеть, прежде всего, от финансовой удачи. Деньги польются рекой в их жизни, а вместе с ними придет сбывшаяся мечта и покупки, которые приносят радость.

Рыбам вселенная поможет в первую очередь в построении личных отношений. Они смогут насладиться любовью, вниманием и детьми.

Стрельцы смогут совершить скачок в карьере, успех одухотворит их, даст стимул для больших заработков. Благополучие придет в дом этих людей.

Источник: astromeridian.ru.