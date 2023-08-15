Три знака зодиака, из которых получаются идеальные отцы: мамам на заметку

Какая женщина не мечтает о любящем, заботливом отце для своего ребенка. Астрологи советуют обращать внимание на знак зодиака потенциального папы. Поскольку лишь трое представителей зодиакального круга могут прослыть идеальными родителями.

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Самые заботливые папы получаются среди Раков. Эти мужчины, по уверениям астрологов, будут печься о детях независимо от их возраста – и новорожденные, и взрослые роднульки окажутся окутаны любовью и вниманием отца.

Очень ценят домашний уют Тельцы. Семья для них – это главное. А почему и детьми они занимаются с удовольствием и всегда участвуют в их воспитании – заботливы и требовательны.

Справедливы, внимательны и заботливы к детям Скорпионы. Это достаточно строгие отцы, но они всегда готовы прийти на помощь своему чаду.

По материалам сайта Pensnews