За какие ошибки в любви расплачиваются Овны, Тельцы, Близнецы, Раки, Львы, Весы и другие знаки

Гороскоп. Фото: Global Look Press

Какая прихоть портит их отношения с любимыми.

Астрологи назвали ошибки, которые знаки зодиака допускают в любви. За эти огрехи они расплачиваются, порой, всю жизнь.

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Овны забывают, что их вторая половинка тоже нуждается в любви и заботе. Этот знак часто недооценивает своего партнера, забывает о нем, ставя себя на первое место. 

Тельцы привыкли прятать свои чувства, и самое главное — переживания, от тех, кого они любят. Что только усиливает дистанцию между этим знаком и его второй половинкой.

Близнецам проще сбежать от проблем, чем их решать. Они быстро разочаровываются в своих партнерах. 

Раки строят из себя тех, кем они на самом деле не являются только для того, чтобы влюбить в себя партнера. Так этот знак рискует потерять свою индивидуальность.

Львы зачастую выплескивают свое недовольство на тех, кто рядом с ними. 

Девы постоянно указывают второй половинке как нужно жить, и каким быть, подгоняя их под свои идеалы. 

Весы любят изображать пылкие чувства, разобраться в том, когда они настоящие, а когда играют роль, очень сложно.

Скорпионы — мастера разыгрывать драму. Им трудно сосредоточиться на решении проблемы.

Стрельцы боятся искренних разговоров о чувствах. Они слишком косноязычны.  

Козероги могут разрушить отношения, только потому что они боятся не оправдать чужих надежд. 

Водолеям все портит их стремление быть главными в паре.

Рыбы теряют себя, пытаясь удержать отношения. Им сложно жить без пары.

По материалам РИА Новости

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