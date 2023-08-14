За какие ошибки в любви расплачиваются Овны, Тельцы, Близнецы, Раки, Львы, Весы и другие знаки

Астрологи назвали ошибки, которые знаки зодиака допускают в любви. За эти огрехи они расплачиваются, порой, всю жизнь.

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Овны забывают, что их вторая половинка тоже нуждается в любви и заботе. Этот знак часто недооценивает своего партнера, забывает о нем, ставя себя на первое место.

Тельцы привыкли прятать свои чувства, и самое главное — переживания, от тех, кого они любят. Что только усиливает дистанцию между этим знаком и его второй половинкой.

Близнецам проще сбежать от проблем, чем их решать. Они быстро разочаровываются в своих партнерах.

Раки строят из себя тех, кем они на самом деле не являются только для того, чтобы влюбить в себя партнера. Так этот знак рискует потерять свою индивидуальность.

Львы зачастую выплескивают свое недовольство на тех, кто рядом с ними.

Девы постоянно указывают второй половинке как нужно жить, и каким быть, подгоняя их под свои идеалы.