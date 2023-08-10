Только он! Единственный везунчик по дате рождения в 2023 году — испытания мимо: Володина

Василиса Володина в своем телеграм-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав единственного везунчика среди знаков зодиака, которому не страшны испытания.

Рожденные под созвездием Козерога ощутят, как отступает напряжение и острая необходимость контролировать все вокруг. Козероги (21 декабря – 19 января) почувствуют удовольствие от жизни и свободу. Даже бытовые вопросы будут приносить им радость.

Появится шанс улучшить свои жилищные условия — купить квартиру или дом. Кого-то ждет долгожданное пополнение в семье, зачатие и беременность.

Кстати, еще один приятный пункт, их доходы заметно возрастут. Деньги будут приходить вплоть до 2024 года.