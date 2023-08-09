Важные вести и решения: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которым обещаны судьбоносные события в жизни — уже в августе

Астролог Тамара Глоба, указала на три знака зодиака, которым с 9 августа стоит ждать важных новостей и предстоит принимать решения. Не исключено, что они могут оказаться судьбоносными.

Рожденных под знаком Весов вести издалека порадуют уже 9 августа вечером. Но не стоит доверять тем, кто пообещает полцарства. Обдумайте все хорошенько.

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