Важные вести и решения: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которым обещаны судьбоносные события в жизни — уже в августе

Астролог Тамара Глоба, указала на три знака зодиака, которым с 9 августа стоит ждать важных новостей и предстоит принимать решения. Не исключено, что они могут оказаться судьбоносными.
Рожденных под знаком Весов вести издалека порадуют уже 9 августа вечером. Но не стоит доверять тем, кто пообещает полцарства. Обдумайте все хорошенько.
Водолеев важные вести взбудоражат и порадуют. Представителей этого знака зодиака ждут поездки, отдых и творчество.
Рыбы найдут важное решение, связанное с дорогами и делами семьи. Могут измениться родственные планы.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»