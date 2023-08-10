Не удержите даже цепями: мужчины с какими именами готовы изменить жене с ее подругой

Галина Янко – астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая – перечислила мужские имена, «отвечающие» за склонность к измене с подругами семьи.

Андрей – может изменить в ответ на ограничения свободы

Устоять перед обаянием и харизмой Андрея очень сложно. Большинство Андреев пользуются этим на протяжении всей жизни. Им нравится купаться в лучах славы и внимания от прекрасного пола. Андрей независимый, самовлюбленный и даже тщеславный молодой человек. Он многое готов сделать ради любимой девушки. А может быть - и не одной.

Мужчины не терпят, когда им перекрывают их свободу и границы. Им захочется агрессивнее вырваться из оков, поэтому могут пойти на измену только из чувства мести. Чтобы этого не произошло, избранница Андрея должна доверять ему, не критиковать и не указывать, как делать правильно.

Петр – может пойти «налево», если угаснет страсть

На первый взгляд это спокойные, интеллигентные мужчины. Но внутри у них бушует страсть - как в кино. Порой сексуальной энергии мало места, и ей нужно вырваться куда-то. Между Петром и симпатичной подругой жены может вспыхнуть искра, которую мужчина в ту же секунду захочет разжечь.

Он будет действовать аккуратно, чтобы не попасться на «горячем». Для Петра очень важно поддерживать не просто огонь любви, а целый пожар. Если он не будет получать этого от своей избранницы, то начнет поиски среди ее симпатичных подруг.

Василий – филигранно флиртует

Еще с юношества Василий знает, как понравиться девушке. Он веселый, щедрый на комплименты и всегда готов прийти на помощь. И есть в его натуре такая установка, что не каждый добрый посыл будет бескорыстным. Маловероятно, что Василий решил помочь красивой девушке просто за «спасибо».

Он не постесняется напроситься к ней на кофе или написать вечером «чем занимаешься?». И неважно, что таких чатов у Василия не менее десятка. Причем его жена может и не догадываться, что ее же подруги могут стать конкурентками для нее. Настолько Василий филигранно умеет флиртовать и поддерживать особое напряжение между девушками и своей персоной.

Дмитрий – в поисках «идеальной женщины»

Коммуникабельный, эрудированный и харизматичный Дмитрий сразу приковывает к себе внимание. Девушки очень хорошо чувствуют энергетику уверенного и перспективного мужчины. Да и сам молодой человек не против компании симпатичной подруги жены. Он не из тех, кто совершит измену сразу.

Дмитрию захочется растянуть «удовольствие» от свежего флирта и романтической атмосферы. Как правило, эти мужчины предъявляют к своей избраннице довольно завышенные требования — к внешнему виду, настроению, уровню кулинарного мастерства и умению вести с ним диалог. Если жена не всегда соответствует этим требованиям, то Дмитрий может начать поиски «идеальной женщины» на стороне.

Даниил – не в силах устоять перед девушкой с чувством юмора

В этом мужчине смешаны противоположные качества — он ревнивец и собственник, но при этом и сам не отличается преданностью. Даниилу нужно, чтобы его избранница всегда была рядом. Особо жесткие натуры могут даже придерживаться строгого патриархата в семье.

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Своей жене Даниил не разрешает находиться в компании с мужчинами, общаться с друзьями сильного пола. В тоже время он не стесняется проявлять романтический интерес к ее подругам. Интересно, что возбуждает мужчину не столько красота и обаяние, как ум и чувство юмора. Ему нравится, когда девушки шутят, особенно если это достаточно откровенные истории.

