Володина назвала главного бедолагу августа: крах личной жизни, на работе полный провал

Василиса Володина предупредила Рыб о возможном тяжелом периоде жизни, который им предстоит.

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Планеты сейчас сложились для представителей знака зодиака критически. Рыбы могут испортить себе жизнь по всем фронтам.

Они окажутся на грани разрыва отношений со вторыми половинками из-за глупой ревности (совершенно необоснованной).

Кроме того, их легкомысленное поведение на работе может стать причиной затруднений на пути достижения поставленных целей.

Источник: rsute.ru.