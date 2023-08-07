Ветер перемен! Какому знаку зодиака осень принесет баснословные деньги — Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что на Тельцов осенью 2023 года обрушатся денежные потоки, которые они только смогут унести. По ее словам, возможности будут баснословные — главное, правильно расставить приоритеты и забрать то, что полагается.

«Деньги принесут полезные знакомства. За спиной у Тельцов будут стоять люди, которые повлияют на судьбу и карьеру. Подует ветер перемен», — заявила она.

Тельцы, по мнению Глобы, давно заслуживают перемены. Они так много трудились, что пришло время удачи.

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