Прибыль, подарки, везение: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которые попадут в счастливый поток в августе

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются с девяноста процентной точностью, рассказала, кому из знаков зодиака в ближайшие августовские дни можно рассчитывать на получение прибыли, подарков и вообще, на всяческое везение.

Судя по расположению небесных светил, настоящими счастливчиками себя почувствуют Раки, Скорпионы и Козероги.

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