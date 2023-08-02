Прибыль, подарки, везение: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которые попадут в счастливый поток в августе

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются с девяноста процентной точностью, рассказала, кому из знаков зодиака в ближайшие августовские дни можно рассчитывать на получение прибыли, подарков и вообще, на всяческое везение.
Судя по расположению небесных светил, настоящими счастливчиками себя почувствуют Раки, Скорпионы и Козероги.
Раки в ближайшее время потратятся на отдых и развлечения, но расходы будут компенсированы получением прибыли. Кроме того, Ракам могут преподнести неожиданный подарок.
Скорпионам принесет прибыль интеллектуальная деятельность. Рассчитывать на финансовые вливания могут и Козероги. Во всех начинаниях Козероги могут полагаться на поддержку близких.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»