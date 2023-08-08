Какие знаки зодиака озолотятся в ближайшие дни - море денег

Дева

В ближайшие дни у Дев есть все шансы познакомиться с неким спонсором, который решит их финансовые проблемы, а также удовлетворит материальные запросы. Если вы были в поисках инвестора, то сейчас, скорее всего, вы его найдете. Однако, есть вероятность, что инвестор заинтересуемся не столько вашими идеями, сколько лично вами.

Если человек вам симпатичен и такие отношения приемлемы, то знакомство сделает вас богатыми. Однако, если инвестор не интересует вас, как любовный партнер, уходите сразу! В случае отказа он разрушит вашу репутацию и жизнь.

Весы

У Весов ожидается большой приход денег, но категория этого прихода, так называемые, «шальные деньги». То есть некая удача, богатство, которое неожиданно свалилось на голову. Это может быть выигрыш, наследство или даже найденный клад.

Чтобы деньги не ушли также легко, как пришли, их нужно разделить на четыре части – 10 процентов отдать на благотворительность, 10 процентов отложить на черный день, на 10 процентов купить то, о чем давно мечтал (но в границах бюджета), а остальное вложить в нечто важное, на века (ремонт, пристройка на даче, взнос по ипотеке или первоначальный взнос на жилье, автомобиль).

Козерог

У Козерогов сейчас белая полоса на работе. Перспектива не только выслужиться, подняться по карьерной лестнице, но и получить хорошую прибавку к заработной плате. Если вы себя хорошо проявите, то заложите фундамент для получения бонусов ежеквартально до конца года.

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